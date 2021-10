Brandweer naar grote brand in Wildervank

WILDERVANK – Aan de J Kammingastraat in Wildervank is vanavond rond twintig over elf een grote brand uitgebroken.

De brandweer van Veendam is om 23.20 uur opgeroepen voor een grote brand aan de J. Kammingastraat in Wildervank. Daar staat de bovenverdieping van een woning volledig in brand.

Inmiddels is opgeschaald naar grote brand en is de brandweer van Gieten ook onderweg naar Wildervank. Ook het mobiel medisch team is gealarmeerd. Naar verluidt zijn ook meerdere ambulances ter plaatse.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is een NL-Alert uitgegaan.

De brandweer zet volledig in op het behouden van het pand. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. Ook de huisdieren zijn gered.