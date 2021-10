Jakob Pronk uit Winschoten en Han Tuenter uit Westerlee winnen 1e ronde Kampioenschap van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD)

KOSTVERLOREN, WINSCHOTEN – De 1e ronde om het Kampioenschap van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) is vrijdagavond 1 oktober afgewerkt in het Kostverloren kwartier in Groningen. In de Hoofdklasse won Jakob Pronk uit Winschoten van René Wijpkema uit Kantens. In de 1e klasse won Han Tuenter uit Westerlee van clubgenoot Jan Starke uit Oude Pekela. In de hoofdklasse wordt een zogenaamd “rondtoernooi” afgewerkt en in de 1e klasse een dubbele ronde. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”.

Uitslagen 1e ronde

Hoofdklasse Jakob Pronk – René Wijpkema 2 – 0

Johan Rademaker – Nico Werkman 0 – 2

Danny Staal – Floris Tol 2 – 0

1e klasse Rudolf Schwab – Jack Westerdijk 0 – 2

Jan Starke – Han Tuenter 0 – 2

Stand hoofdklasse

Danny Staal Groningen 1 – 2 Jakob Pronk Winschoten 1 – 2 Nico Werkman Baflo 1 – 2 Floris Tol Eelde 1 – 0 Johan Rademaker Groningen 1 – 0 René Wijpkema Kantens 1 – 0 Bert de Jong Groningen 0 – 0

Stand 1e klasse

Jack Westerdijk Delfzijl 1 – 2 Han Tuenter Westerlee 1 – 2 Jan Starke Oude Pekela 1 – 0 Rudolf Schwab Westeremden 1 – 0

De 2e ronde wordt gespeeld op woensdagavond 13 oktober in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Dit is overigens de “thuishaven” van Damclub Winschoten.

Programma 2e ronde

Hoofdklasse Nico Werkman – Danny Staal

René Wijpkema – Johan Rademaker

Bert de Jong – Jakob Pronk

1e klasse Rudolf Schwab – Jan Starke

Jack Westerdijk – Han Tuenter