DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Vannacht kreeg de politie om 23.20 uur een melding dat een beschonken bestuurder van een vrachtwagen aan beide kanten van de A31 in de richting Leer op meerdere plaatsen tegen de vangrail was gebotst. Agenten wisten de vrachtwagen ter hoogte van Rhede aan te houden. De vrachtwagen kwam hierbij tegen de vangrail tot stilstand. De 46 jarige chauffeur uit Oekraïne was zo dronken dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan. Hij werd ter ontnuchtering in een cel gezet. De vrachtwagen, die eigendom is van een Pools bedrijf, werd naar de nabijgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens gereden.

Aschendorf

Gisteren is tussen 12.20 en 13.00 uur een automobilist tijdens het passeren met zijn buitenspiegel tegen een geparkeerde Citroën gereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar deze persoon en eventuele getuigen op zoek.

Meppen

Gistermorgen is de brandweer van Meppen om zeven uur uitgerukt voor een brandmelding in een woning aan de Schwefinger Straße in Meppen. Er was brand ontstaan in een afzuigkap. Er raakte niemand gewond. De brandweer had de situatie snel onder controle. De oorzaak was vermoedelijk een technisch defect. De schade wordt op 50.000 euro geschat.

Rhede

In de avond/nacht van vrijdag op zaterdag is bij een garage aan de Katzenburg in Rhede ingebroken. De dieven gingen er met twee crossmotoren vandoor. De diefstal vond vermoedelijk tussen 20.30 en 00.30 uur plaats. De schade bedraagt 10.500 euro.