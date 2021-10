Sjoerd Visser was te gast in ” Diverdoatsie”

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zoaterdag 2 oktober 09.00 uur tied veur Diverdoatsie bie RTV Westerwolde. Diverdoatsie is het programma veur de Grunniger toal, kunst en cultuur en is elke zoaterdag tussen 10.00 en 11.00 u.ur te belusteren. Dizze morgen was Sjoerd Visser te gast, gain Grunniger, sprek ook nait Grunnings, mor kin de Grunnigers goud verstoan.

Sjoerd Visser is geboren en getogen in Nijmegen en woont al 30 joar in Westerwolde. In de coronatied is hai begonnen mit gedichten schrieven en hierin loat hai, in ’t Nederlands, de luu zain hou mooi Westerwolde is. Prachtige gedichten , woarvan sommige op een bestoande melodie te zingen binnen. Wie hebben er van mit kinnen genieten in het programma, dat terug te heuren is via www.westerwoldeactueel/ radio/westerwoldegemist en din klikken op Diverdoatsie 2 okt. Ain van de bundels dei Sjoerd soamensteld het, binnen veurzain van foto’s van schilderrijen moakt deur Willem van de Sanden oet Wedderveer.



Luuk Houwing was der ook en de belevenissen van Heubeltjeburen kwamen ook weer veurbie, prachtig! En bijzonder dat Luuk aal mor weer de inspiroatie het om ons der van te loaten genieten.

Julian Buist zat achter de knoppen en het ook de muziek oetkozen.

Soamenstelling en presentoatie; Janny de Vries.

Ingezonden door Janny de Vries