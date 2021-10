OUDE PEKELA – Toneelvereniging PALVU doet mee aan de Rabobank ClubSupport Campagne.

De Rabobank ClubSupport Campagne is weer van start gegaan! Van 4 t/m 24 oktober 2021 kunt u hier weer voor stemmen. Evenals vorig jaar doet Palvu ook weer mee. Bent u lid van de Rabobank en draagt u onze toneelvereniging een warm hart toe? Vergeet dan vooral niet om op Toneelvereniging Palvu te stemmen.



De manier van stemmen is dit jaar iets anders. Er kan nu gestemd worden vanuit de Rabo App of via www.rabobank.nl. In beide gevallen kunt u inloggen en vervolgens gaat u naar ‘Zelf regelen’ en vervolgens naar ‘Mijn Lidmaatschap’ en dan kunt u klikken op Rabo ClubSupport. U kunt in het zoekvenster vervolgens zoeken op Palvu en u komt bij ons terecht.



Er kan per stemmer maximaal twee keer op Palvu worden gestemd, zodat er nog een paar stemmen overblijven om te verdelen aan de andere verenigingen die onze mooie gemeente rijk is. Ook voor de stemmers op die verenigingen houden wij ons beleefd aanbevolen voor een reststem, want alle beetjes helpen in deze moeilijke tijd waarin wij, op één na, alle voorstellingen hebben moeten annuleren.

Wie zijn wij?

Toneelvereniging Palvu uit Oude Pekela is opgericht in 1937. Onze toneelvereniging is een club met ongeveer 20 enthousiaste leden en wij verzorgen jaarlijks een aantal optredens in de regio (voornamelijk in Oude- en Nieuwe Pekela, maar ook wel daarbuiten). Wij spelen voornamelijk kluchten en blijspelen, maar doen daarnaast ook aan straattheater en eenakters (korte toneelstukken). Zijn wij altijd present op de Jaarmarkt en werken onder meer samen met de Stichting SIEP&Co. Onlangs hebben wij bij SIEP&Co met groot succes het openluchtspel “Vurige liefde in het veen” gespeeld.

Wat willen wij met Rabo Clubsupport bereiken?

Voor het bedrag wat de Rabobank ons beschikbaar stelt hebben wij een bestemming. Een mooi decor is een visitekaartje voor een toneelvereniging. Het decor wat wij gebruiken is echter al weer jaren oud en wij willen onze coulissen vervangen door nieuwe (wat ook iets lichter en handzamer zou moeten zijn om te tillen en te vervoeren). Daarnaast hebben wij nogal wat verlichting en het zou mooi zijn om de oude lampen te vervangen door een nieuw duurzaam en energiezuinig alternatief. Door alle perikelen rondom Corona is deze upgrade er helaas nog niet gekomen en nu worden we vooral geconfronteerd met een flinke stijging van de prijs van bouwmaterialen. Om dit toch allemaal voor elkaar te krijgen hopen wij op uw steun.



Namens alle leden van Toneelvereniging Palvu, hartelijk dank voor uw stem!

Ingezonden door Toneelvereniging Palvu