Westerwolde neemt drie punten mee uit Stadskanaal-Noord

STADSKANAAL – In een vermakelijk en bovendien spannend duel wist Westerwolde zaterdagavond tegen SPW in extremis de winst over de streep te trekken. In de 89e minuut schoot Joan Solano na een kleine verdedigingsfout van SPW de winnende treffer snoeihard achter de verder prima keepende Jarno Kip. Het doelpunt werd aan het eind van de wedstrijd, die grotendeels gelijk opging, dan ook uitbundig gevierd. Door deze overwinning heeft Westerwolde nu zes punten uit twee wedstrijden en voert daarmee in ieder geval tot zondagmiddag rond de klok van vier uur de ranglijst in de derde klasse C aan. De wedstrijd op Sportpark Noord begon trouwens met een minuut stilte ter nagedachtenis aan mevrouw Teuben, die afgelopen woensdag overleed.



De opening van de wedstrijd was overduidelijk voor SPW. Door vroeg te storen en veel druk te zetten ontregelden de Stadskanaalster van meet af aan het middenveld en de defensie van de ploeg van trainer Richard Streuding. Hierdoor werd doelman Rudie Bergman ogenschijnlijk dusdanig in het nauw gebracht dat hij in de 4e minuut vanuit vrije positie de bal hard tegen SPW’er Stefan Westerhof aanschoot, waarna de bal miraculeus in het verlaten doel caramboleerde: 1 – 0. Langzamerhand nam Westerwolde het heft meer en meer in handen, maar vooralsnog goed keeperswerk van de SPW-sluitpost zorgde ervoor dat Westerwolde nog niet tot scoren kwam. Totdat arbiter Alkema, die de wedstrijd keurig onder controle had, in de 28e minuut na een kleine overtreding op een Westerwolde-speler op prima wijze de voordeelregel toepaste. Bij de tweede paal kwam spits Sander van Hoorn in scoringspositie, maar doelman Kip wist in eerste instantie een doelpunt te vermijden. Via de lat sprong de bal het veld weer in, waarna de toegesnelde Joan Solano zijn eerste treffer van de avond liet aantekenen: 1 – 1. Gescoord werd er daarna in het eerste bedrijf niet meer, zodat beide ploegen in evenwicht naar de thee gingen.



In de tweede helft was het Westerwolde dat voortvarend van start ging. René van der Laan snelde, nu vanaf links, richting het doel van SPW en met een schot dat misschien als voorzet was bedoeld, zette hij in de 47e minuut de 2 – 1 op het scorebord. Na deze verkregen voorsprong had Westerwolde lange tijd de wedstrijd met goed positiespel onder controle. Wel wist doelman Rudie Bergman van Westerwolde in de 63e minuut de gelijkmaker te voorkomen door een mooi schot op de lat te tikken. Toch kwam de gelijkmaker nog tot stand, zij het op een enigszins gelukkige manier. Een harde voorzet vanaf rechts stuitte tegen de hand van een Westerwolde-verdediger, waarna de scheidsrechter niets anders kon doen dan de bal op de stip leggen. Jelmer Jasken wist in de 81e minuut wel raad met deze strafschop en schoof de bal beheerst in de voor hem linkerbenedenhoek: 2 – 2. Toch ging Westerwolde met de drie punten terug naar Vlagtwedde. Na slecht uitverdedigen van SPW kwam de bal bij Joan Solano terecht, die vanaf rechts naar binnen dribbelde en uiteindelijk recht voor het doel de vele toegestormde verdedigers van SPW met een droge knal kansloos liet: 2 – 3. Een mooie beloning voor de speler die na een aantal ongelukkige wedstrijden nu zijn gehele ploeg in euforie deed uitbarsten.



Al met al dus een prima competitiestart voor de Vlagtwedders, die de laatste weken met de broodnodige inzet en behoorlijk wat veerkracht hun wedstrijden weten te winnen. Komende zondag wacht een tegenstander die voor velen in het rijtje van kampioenskandidaten een prominente plaats inneemt. Op sportpark De Barlage in Vlagtwedde wordt dan de strijd aangebonden met Gieten, een tegenstander die vorige week al met grote cijfers SPW aan de spreekwoordelijke zegekar bond. De wedstrijd begint zondagmiddag 10 oktober om 14.00 uur.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (89e min. Joran Luijten) – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Thorben Hulsman (60e min. Frank Riks) – Kevin v.d. Laan – Rik te Velde (75e min. Elroy v.d. West) – Lars van Ravenhorst (60e min. Julian Smid) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano

Scheidsrechter: dhr. Alkema

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100

Pupil van de week: Quinn Muntjewerff

Ingezonden door Harm Jan Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing

