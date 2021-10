Beurs Nieuwbouw/Verbouw XL brengt nieuwste bouwplannen in beeld

GRONINGEN – De behoefte aan woningen in de gemeente Groningen is hoog. Het aantal bewoners groeit de komende jaren naar 250.000. Woningbouw staat daarom met stip bovenaan de gemeentelijke agenda. Gemeente Groningen legt de focus op de ontwikkelgebieden Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad. In de slipstream van de stad groeien ook wijken als Oostergast in Zuidhorn en Kloosterakker in Assen flink. Nieuwbouw/Verbouw XL brengt deze ontwikkelingen en meer van 19 tot en met 21 november een stap dichterbij. De beurs in MartiniPlaza barst uit haar jasje met de nieuwste projecten en alles over verbouwen en financieren. Traditiegetrouw grijpen gemeentes en makelaars de beurs aan om de laatste bouwplannen aan de bezoeker voor te stellen.

Anno 2021 staat de beurs voor een brede nieuwbouwpresentatie in de gemeentes Midden-Groningen, Veendam, Noordenveld, Tynaarlo, Het Hogeland, Assen, Westerkwartier, Pekela en Groningen. Gemeentes, financiers en makelaars laten zich vergezellen door keuken-, badkamer- en vloerenspecialisten en experts op het gebied van toekomstbestendig bouwen en verbouwen. Bovendien kunnen bezoekers onder meer met vragen terecht betreffende isolatie, zonne-energie, groene daken en de beveiliging van het huis.

Nieuwbouw/Verbouw XL biedt een beursvloer met projecten en stands, aangevuld met een programma bestaande uit adviezen en presentaties.

Toegang beurs

Nieuwbouw/Verbouw XL is gratis toegankelijk. Een ticket voor de beurs is gratis te verkrijgen na registratie via www.nieuwbouwxl.nl. De beurs wordt vanuit overheidswege gekenmerkt als een doorstroomlocatie. Om die reden is voor een bezoek geen coronatoegangsbewijs benodigd. Wel wordt bezoekers gevraagd om online een startblok te reserveren, waarbij zij vervolgens zolang mogen blijven als gewenst. Hiermee spreidt Nieuwbouw/Verbouw XL haar bezoekersstromen.

Nieuwbouw/Verbouw XL

Datum: 19, 20, 21 november 2021

Locatie: MartiniPlaza Groningen

Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur

Registratie: gratis ticket via www.nieuwbouwxl.nl

