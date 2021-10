Camerata Trajectina: Ode aan Sweelinck

GRONINGEN – Op 16 oktober verzorgt Música Antiqua Nova een concert in de Lutherse Kerk Groningen.

2021 is het 400ste sterfjaar van Jan Pieterszoon Sweelinck. Camerata Trajectina viert dit Sweelinckjaar met een uitgebreid eerbetoon aan de ‘Orpheus van Amsterdam’.



Sweelinck (1562 – 1621) is zonder enige twijfel de grootste componist uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. We kunnen hem gerust zien als een nationaal symbool. Nog niet zo lang geleden sierde zijn portret ons papiergeld. Straten en conservatoria zijn naar hem genoemd.



Camerata Trajectina brengt een eerbetoon aan deze Orpheus van Amsterdam. Veelzijdigheid is de leidraad in dit programma. Madrigalen, chansons, klavierwerken en Sweelincks magnus opus: de weergaloze psalmbewerkingen. Naast zijn composities betrekken we zijn internationale faam als pedagoog, de virtuoze variaties op populaire liedjes en zijn formidabele improvisatievermogen erbij. Alles uit de kast dus, met vijf zangers en vijf instrumentalisten, waaronder meester-improvisator Patrick Ayrton op klavecimbel. Het rijke muzikale leven van Sweelinck in één wervelende revue!



Camerata Trajectina: Het muzikale geheugen van Nederland

Met de muziek van de 16e en 17e eeuw en de eigen schoonheid van de Nederlandse taal brengt Camerata Trajectina Nederlandse geschiedenis tot leven. Speelse en theatrale presentaties spiegelen de cultuur en maatschappij van toen aan ons herkenbare heden. Voor het ensemble zijn componisten als Sweelinck, Schuyt, van Eyck en Schenk even inspirerend als propagandaliedjes van de geuzen, zeemansliederen van de VOC of minneliedekens uit het Gruuthuse-handschrift.



Uitvoerenden:

Wendy Roobol, sopraan

Hieke Meppelink, sopraan

Sytse Buwalda, alt

Nico van der Meel, tenor

Joep van Geffen, bas

Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba

Constance Allanic, harp en viola da gamba

Cassandra Luckhardt, viola da gamba

Arjen Verhage, luit

Patrick Ayrton, klavecimbel

Musica Antiqua Nova



Concert, klassieke muziek, Renaissance, Nederlandse componist



Zaterdag 16 oktober 20.00 uur



Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen





https://www.camerata-trajectina.nl/project/jan-pieterszoon-sweelinck/

Ingezonden