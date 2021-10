Drieluik met thema ‘Witte Wieven’ wint opdracht 5 Schierste Ploatje

OLDAMBT – Tijdens opdracht vijf van fotowedstrijd Schierste Ploatje moesten de deelnemers niet één, maar drie foto’s insturen. Omdat Oldambt zo veelzijdig is, is het gebied moeilijk in één foto te vangen. Er was wel één vereiste: de foto’s moesten samen een verhaal vertellen. Zogeheten ‘storytelling’. De resultaten waren wederom verbluffend, maar Carmen deed het met haar foto’s met het thema ‘Witte Wieven’ volgens de jury het best.

Spanning

Daarmee nam Carmen de leiding in het klassement weer over van Benny, die een derde plaats behaalde bij deze opdracht. Zijn drieluik had het thema Sodom. In het algemeen klassement zit nu één punt verschil tussen Carmen en Benny, met nog slechts één opdracht te gaan. Wie gaat dit winnen?

Tussen de klassement aanvoerders in behaalde Albert Jan zijn beste resultaat in de competitie tot nu toe met een tweede plaats. Het thema van zijn foto’s was klei, dijk en wad. Alle foto’s zijn vanaf vandaag weer te zien op de website, oldambt.groningen.nl/schiersteploatje.

Laatste opdracht

Vandaag is de allesbepalende opdracht 6 online gegaan. Onderwerp van deze opdracht is: Oldambt op haar mooist. De deelnemers krijgen dus de vrije hand om in één foto te laten zien waarom Oldambt zo ongelooflijk mooi is. Ook deze opdracht is weer terug te vinden op de website. Ook mee doen? Dat kan! Bekijk de opdracht en doe mee aan de thuiswedstrijd. Je maakt kans op leuke prijzen.

Expositie

De winnaar van de fotowedstrijd ontvangt als hoofdprijs een expositie met zijn of haar foto’s van de wedstrijd. Locatie en data van deze expositie zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt gaan worden. Op voorhand valt in ieder geval al te zeggen dat een bezoekje zeker de moeite waard gaat zijn!

Ingezonden door Mick Zuurman, Marketing Oldambt