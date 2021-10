Eerste beginners judotoernooi weer van start

SCHEEMDA – Afgelopen zaterdag is het eerste judotoernooi voor beginners weer geweest sinds 1,5 jaar. Judoschool Wouter Meijer met locaties in Nieuwe Pekela en Scheemda was organisator van dit evenement in de prachtige dojo aan de Torum 17 in Scheemda. Deze jaren 70 gymzaal is door Wouter Meijer verbouwd tot judozaal met woning. Er deden van verschillende clubs uit de omgeving mee aan het toernooi met de volgende resultaten.

Het hoogst haalbare (goud) was er voor Kyan van Kleef, Baraa Alrawi, Teun Uding en Stephanie Scheper.

Een geweldige zilveren medaille voor Lars Schipper, Rohan Fledderman, Peter Kuhl en Sander Haan.

De derde prijs voor Maria Alrawi, Bjorn Scheper, Lars Molema en Timo Noorda.

Een vierde plaats was er voor Rowan Tubee, Ryan Jager en Tess Roelfsema.

