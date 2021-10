“Informatieavond zonnepanelenactie Oost-Groninger gemeenten groot succes!”

REGIO – De Oost-Groninger gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde organiseerden samen een zonnepanelenactie. Tijdens de online informatieavond op 29 september werden woningeigenaren geïnformeerd over de voordelen van zonnepanelen en deelname aan de zonnepanelenactie. Eén van de voordelen is dat door de aankoop te bundelen, inwoners een scherpere prijs krijgen. De eerste woningeigenaren hebben zich inmiddels aangemeld voor de actie.

De zonnepanelenactie is opgezet door Jouwbespaarcoach.com in samenwerking met het Regionaal Energieloket. De technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs gevraagd een voorstel voor een goed aanbod in te dienen. Deze zijn beoordeeld op onder andere prijs, kwaliteit, garantstellingen en ervaring. Hierna is de beste partij gekozen om de actie uit te voeren.

Meer informatie

Bewoners die van het aanbod willen profiteren, kunnen zich inschrijven tot vrijdag 5 november 2021 via Jouwbespaarcoach.com/zonnepanelen. Daar staat ook meer informatie over de actie en is er de mogelijkheid om de online informatiebijeenkomst terug te kijken.

Het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket informeert inwoners van gemeenten over duurzame maatregelen voor de woning. Voor verschillende gemeenten in Nederland organiseert zij collectieve acties om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt samen met Jouwbespaarcoach.com in opdracht van de Oost-Groninger gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Jouwbespaarcoach

Jouwbespaarcoach.com, een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, helpt woningeigenaren met energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Deze zonnepanelenactie maakt verduurzamen gemakkelijker en stimuleert het opwekken van duurzame energie. Een belangrijk thema binnen de gemeenten.

Ingezonden