GRONINGEN – Met Elsemieke uit Rottum, Robin uit Alteveer en Steven uit Garrelsweer is Groningen goed vertegenwoordigd op de agrarische pin-up kalenders.

Waar de één zich aanmeldt ten behoeve van mooie jeugdfoto’s voor later, geeft de ander zich op om ergens aandacht voor te vragen. Zolang in hun beleving het gebrek aan gezond verstand en waardering blijft bestaan, lijkt de jaarlijkse traditie in stand te worden gehouden. Ook dit jaar gaven honderden agrariërs zich op voor de boeren- en boerinnenkalender. De respectievelijk vierde en elfde editie worden op 8 oktober feestelijk gelanceerd bij ‘Ad Libitum’ in Dronten.



Zowel de evenementen als de pikante foto’s worden bewust omlijst door wetenswaardigheden over en verhalen vanuit de agrarische sector. Een rode draad in alle berichten lijkt de breed gedragen behoefte aan boerenverstand te zijn. “Waarom boeren uitkopen om natuur plaats te laten maken voor steen en asfalt?” vraagt kalendermodel Flora zich af. “Waarom meer focus op genezen dan op voorkomen? Goed voedsel en veel beweging vormen de basis” vult kalendergenootje Robin haar aan. “Waarom goed voedsel plaats laten maken voor geïmporteerde voedingsmiddelen van mindere kwaliteit?”, aldus Johan, model op de boerenkalender.



Samen zullen zij op 8 oktober aanstaande de catwalk gaan betreden van ‘Ad Libitum’; sociëteit van USRA, oftewel de grootste studentenvereniging van Aeres Hogeschool Dronten. Op die catwalk zullen die avond maar liefst 32 kalendermodellen schitteren; een selectie uit circa 400 aanmeldingen. Ieder model heeft zijn of haar eigen zienswijze, motivatie of verhaal. Van bijvoorbeeld Wijnand die zijn boerderij vanuit een rolstoel runt. Van Ayoub, die niet alleen de kalender haalde, maar dit najaar eveneens zijn eigen televisieprogramma krijgt op NPO3, waarin hij op zoek gaat naar zijn eigen boerderij. Net als vele andere kalendermodellen wil hij jongeren graag enthousiasmeren voor het boerenleven, mensen uitleggen waar hun voedsel vandaan komt en meer verbinding creëren tussen stedelingen en plattelandsmensen.



Hier lijkt steeds meer behoefte aan te zijn, getuige de groeiende aandacht voor de agrarische sector, de groeiende populariteit van de Boer Burger Beweging en ook de ieder jaar verder doorgroeiende oplage van de boeren- en boerinnenkalender. De presentatie van de modellen voor 2022 aan pers en publiek is tevens al nagenoeg uitverkocht. Het evenement zal worden omlijst door livemuziek van Free Willy en een dans-act van voormalig kalendermodel Anna Bron uit Haren, die na haar deelname aan de kalender uitgroeide tot influencer op Instagram. De kalenders zijn verkrijgbaar op boerendingen.nl en na het lanceringsfeest ook in de boekhandels.

Ingezonden

Foto’s: Agne Kuceviciute en Rachel Bosman | Sharabande