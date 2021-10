Midden-Groningen hijst de vlag op de Nationale Dag van de Duurzaamheid

GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN – Op vrijdag 8 oktober is het Nationale Dag van de Duurzaamheid. Wethouder Peter Verschuren hijst om 11.30 uur de Global Goals vlag bij het Huis van Cultuur en Bestuur. Om 13.30 uur leest hij voor aan leerlingen uit groep 6 en 7 van GBS De Lichtbron in de bibliotheek in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.



Global Goal gemeente

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gestart met de campagne Gemeenten4GlobalGoals. Doel is om gemeenten te stimuleren de Global Goals van de Verenigde Naties te omarmen. Dat zijn 17 ontwikkeldoelen die samen de kern vormen van duurzaamheid in de breedste zin van het woord: ook thema’s als armoede en onderwijs maken er deel van uit.



In haar duurzaamheidsvisie heeft Midden-Groningen deze ontwikkeldoelen centraal gesteld. Aansluiten bij de VNG-campagne is daarom een logische zaak, stelt wethouder Peter Verschuren. ‘Duurzaamheid betekent zo werken dat het positief uitpakt voor de inwoners van nu, zonder de komende generaties met problemen op te zadelen. Dat doen we als gemeente zo goed mogelijk en daarbij geven de Global Goals helder de richting aan.’



Thema 2021: Onderwijs

De Dag van de Duurzaamheid staat dit jaar in het teken van het onderwijs. Op basisscholen, middelbare scholen en MBO-scholen wordt dan extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Wethouder Peter Verschuren leest in de bibliotheek in het Huis van Cultuur en Bestuur voor uit het boek De wereld van kleding dat speciaal voor deze dag door pabo-studenten is geschreven.

