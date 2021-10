Nieuwe lezingenserie in het Hunebedcentrum

BORGER – Het Hunebedcentrum in Borger heeft de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingenseries over geologische onderwerpen georganiseerd. Dit jaar is water op aarde het overkoepelende thema. De serie bestaat uit 5 lezingen, die worden verzorgd door specialisten die hun sporen hebben verdiend.

De eerste lezing in het programma is: zondag 10 oktober 2021 spreker Dr. Tom Reijers

Water op Aarde: het ontstaan, voorkomen-vast en vloeibaar, oceanen, etc.



De aarde werd in de Hadeïsche (=Helse) periode van de aardgeschiedenis gevormd. Toen de temperatuur tot onder 100° C was gedaald, begon een miljoenen jaren durende regenval die de laag gelegen delen van de aardkorst vulde met water. Het water was deels ontstaan uit mineralen- en gesteenten reacties deels werd het als ijs door meteorieten uit de ruimte aangevoerd. Het vulde de lage delen van de nieuw gevormde aardkorst.

Oceanen ontstonden in het levenloze Azoïcum. In het Proterozoïcum (= dageraad van het leven) was de oceaan de baarmoeder van het eerste primitieve leven: cyanobacterie (blauwgroene) cellen. Die stootten zuurstof uit dat zich verbond met daartoe geschikte mineralen zoals ijzer. De aarde ‘verroestte’. Daarna bereikte uitgestoten zuurstof de bovenste lagen van de atmosfeer waar het, onder invloed van ultraviolette zonnestraling, reageerde als 3O2→ 2O3. Ozon ontstond en beschermde het leven tegen die ultraviolette straling. Pas daarna werd vrije zuurstof in de atmosfeer opgeslagen.

Het anoxigene leven moest zich ingrijpend aanpassen. Er ontstonden complexe cellen en meercellige planten en dieren binnen drie levensdomeinen. We zijn in het Fanerozoïcum beland, het tijdvak van leven met duidelijk zichtbare resten; het leven overal om ons heen en uiteindelijk ook Homo sapiens. Gemeten in biomassa, vergeleken met andere levensresten door de hele aardgeschiedenis, is Homo sapiens slechts een fragiels, late, vluchtige en totaal ondergeschikte bezoeker van planeet aarde. De oceanen en landmassa’s veranderden door de tijd. Het leven evolueerde met een verbazende continuïteit. Toch werd het voortgaan van het leven onderbroken door een aantal wereldwijde ijstijden en zes massa uitstervingsfasen in het Fanerozoïcum, waarvan Homo sapiens in belangrijke mate de laatste veroorzaakt.

Er volgen nog 4 lezingen in de serie ‘waterplaneet aarde’ met de volgende onderwerpen

Antarctica ; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien

zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU

; geologie en klimaat Zuidpoolgebied- vriezen en dooien zondag 14 november 2021; Spreker Dr. Peter Bijl, UU Arctica; de gevolgen van het verdwijnen van ijs

zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG

de gevolgen van het verdwijnen van ijs zondag 12 december 2021; Spreker Dr. Maarten Loonen, RUG Rivieren ; Waterhuishouding in Nederland

zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege

; Waterhuishouding in Nederland zondag 16 januari 2022; Spreker Drs. Pol Hakstege Zeespiegelstijging; complexiteit, dynamiek en onzekerheden

zondag 13 februari 2022; Spreker Prof. Roderik van de Wal , UU

