Voetbalvereniging Westerwolde doet mee aan Rabobank Clubsupport

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL OPKLARINGEN | VOORAL WOENSDAG NOG BUIEN

Het wordt een veel betere dag dan gisteren, want er zijn brede opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het is ook vrijwel overal droog, aan het einde van de middag is er kans op een bui. Er staat een matige zuidenwind, en de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 16 graden.

Vannacht is het vrij helder en droog, met een minimum rond 9 graden. Ook morgenochtend houden die opklaringen het redelijk vol dus dan is er nog aardig wat zon, maar morgenmiddag raakt het bewolkt en morgenavond gaat het regenen. Matige tot vrij krachtige zuidoostenwind morgen, maximum rond 17 graden.

Woensdag is de meest onbestendige dag van de week door een depressie die juist boven Noordoost-Nederland komt te liggen. Er is veel bewolking en vaak vallen er buien, met kans op windvlagen en onweer. Maximum woensdag 14 graden. Daarna komen er hogedrukgebieden boven Duitsland en het oosten van Europa. Dat betekent veel droger weer met zonnige perioden en minder wind. En de middagtemperaturen liggen eind van de week rond 17 graden.