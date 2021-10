Derde aardbeving in Groningen

ZEERIJP – Maandagavond was er wederom een aardbeving bij Zeerijp.

Om 04.59 uur vanmorgen vond bij Zeerijp een aardbeving met een kracht van 2.5 op de Schaal van Richter plaats. Om 15.33 uur volgde een tweede in de omgeving van Appingedam. Deze had een kracht van 1.8. De bevingen vonden op een diepte van drie kilometer plaats. Maandagavond om 22.47 uur schudde de bodem bij Zeerijp opnieuw. Deze beving had een kracht van 2.2 op de Schaal van Richter.

Dit is de 41 ste aardbeving van dit jaar in het noorden van ons land. De teller eindigde in 2020 op 78.

10 januari Sappemeer 1.3

24 januari Tjuchem 1.9

27 januari Loppersum 1.9

28 januari Leermens 0.2

31 januari Stedum 1.0

21 februari Nieuwolda 0.7

28 februari Munnekezijl 1.3

9 maart Wetsinge 0.7

13 maart Loppersum 0.6

30 maart Wildervank 1.5

31 maart Wirdum 1.0

2 april Loppersum 0.8

28 april Huizinge 2.3

29 april Huizinge 1.3

1 mei Groningen 0.8

17 mei Loppersum 1.4

26 mei Wirdum 0.6

29 mei Ten Boer 1.2

29 mei Westeremden 0.6

30 mei Uithuizermeeden 0.3

12 juni Eenum 2.0

19 juni Stedum 0.9

19 juni Loppersum 2.3

1 juli Wirdum 2.2

1 juli Wirdum 0.4

14 juli Winneweer 0.2

18 juli Muntendam 0.3

5 augustus Garsthuizen 0.6

5 augustus Hellum 1.8

6 augustus Groningen 0.6

9 augustus Meedhuizen 0.9

20 augustus Stedum 0.3

26 augustus Wirdum 0.9

5 september Loppersum 0.3

14 september Delfzijl 0.4

18 september Zeerijp 0.9

20 september Meedhuizen 1.2

30 september Overschild 0.8

4 oktober Zeerijp 2.5

4 oktober Appingedam 1.8

4 oktober Zeerijp 2.2