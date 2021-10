Geslaagd symposium Opleidingsschool Ommelanden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAG | VANAVOND EN MORGEN REGEN

Het wordt tot de avond een mooie dag want er is veel zon en pas later in de middag raakt het bewolkt en vanavond gaat het een tijdje regenen. Koud is het zeker ook niet, want met de zon en een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 17 of 18 graden.

Vanavond passeert dus eerst een front met regen, maar het wordt vrij snel weer droog. In de loop van vannacht en morgen zijn er opnieuw regenbuien. Er is morgen ook veel bewolking en het is een stuk frisser met middagtemperaturen rond 13 graden. De wind is morgen matig uit het zuidwesten tot het westen.

Na morgen is het veel beter. Er is donderdagochtend nog wel kans op wat nevel of motregen in de ochtend, maar de zon breekt door en op vrijdag en in het weekend is het vrij zonnig en droog, met kans op mistbanken in de nacht en ochtend. Maximum in die fase rond 17 graden, minimumtemperaturen rond 9 graden.