De ‘Messi’ van de longchirurgen opereert mee bij Treant Zorggroep

EMMEN – De internationaal vooraanstaande longchirurg Diego González Rivas heeft vandaag mee-geopereerd op ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen. Het gaat om zogenoemde VATS-longoperaties. Hierbij wordt met een kleine camera in de borstholte gekeken en vindt tegelijkertijd de benodigde operatie plaats.

Thoraxchirurg Diego González Rivas is de eerste in de wereld die het lukt een dergelijke longoperatie uit te voeren met slechts één klein sneetje in de borstkas. De ‘Messi’ van de longchirurgen is verbonden aan ziekenhuizen in Spanje en Shanghai, waar duizenden longoperaties per jaar worden gedaan.

Deel van de long verwijderd

Vanmiddag werden twee patiënten geopereerd. De ene had een vijftal groter wordende knobbels in de bovenkwab van de rechterlong. Vanwege toename van de grootte en het aantal van deze zogenoemde longhaarden, was er verdenking op een mogelijk kwaadaardige tumor. Daarom werd besloten een deel van de rechterlong, in dit geval alleen de rechter bovenkwab, te verwijderen. De andere patiënt had een kwaadaardige tumor in de rechterlong. De rechter onderkwab is verwijderd. Hierbij werden longchirurgen Afzal Amir en Michiel van den Berg van Treant Zorggroep ondersteund door de wereldberoemde Spanjaard. De operaties zijn succesvol verlopen.

Het was voor de longchirurgen een grote eer om met zo’n fenomeen te mogen opereren. ‘Dat Dr. González Rivas een uitermate vaardige operateur is behoeft uiteraard geen uitleg. Hij gaf hiervan een goede demonstratie tijdens deze operaties, waarbij hij via de kleine opening in de thoraxwand met behulp van de camera de resecties uitvoerde’, legt longchirurg Michiel van den Berg uit. ‘Wij beheersen deze techniek ook, maar het was heel inspirerend om te zien hoe deze man, die deze techniek groot heeft gemaakt, de anatomische structureren benaderde en vrijprepareerde.’

Dat deze vooraanstaande collega uitgerekend bij Treant aanwezig kon zijn was puur toeval. ‘Via het bedrijf waar wij onze instrumenten hebben aangeschaft om de VATS-operaties uit te voeren kregen wij het aanbod om González Rivas een keertje ‘live’ te zien opereren. En dat in ons eigen ziekenhuis! Dit aanbod hebben wij vanzelfsprekend met beide handen aangegrepen en alles gemobiliseerd om hem te mogen ontvangen en aan het werk te zien. Het was fijn om te zien dat wij deze operaties op een vergelijkbare manier uitvoeren als Dr. González Rivas’, zegt een trotse longchirurg Afzal Amir.

Lezingen

Naast het mee-opereren gaf Dr. Diego González Rivas ’s ochtends een aantal lezingen bij Treant Zorggroep op het gebied van longchirurgie.

Foto: Bianca Verhoef Fotografie – V.l.n.r. longchirurg Afzal Amir, Dr. Diego González Rivas, opleider chirurgie Rutger Hissink en longchirurg Michiel van den Berg

Ingezonden