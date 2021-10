Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG LICHT WISSELVALLIG | RUSTIGE DAGEN

Een actieve depressie ligt vandaag boven het Noorden en het is dan bij ons wel wisselvallig weer, maar we komen relatief goed weg. Er valt soms wat regen of motregen, maar er staat maar een zwakke tot matige veranderlijke wind. Soms is er maar weinig wind, de maximumtemperatuur is 14 graden. Veel meer wind, en veel meer regen, is er in het midden en zuiden van het land.

Vannacht gaat dat lagedrukgebied langzaam naar Duitsland en het is dan droog met weinig wind. Er zijn enkele opklaringen en het kan dan mistig worden. Minimumtemperatuur rond 9 graden.

Morgen begint grijs en bewolkt maar het is droog, in de middag breekt de zon af en toe door en dan wordt het een graad of 15 met een zwakke oostelijke wind. Na morgen zijn vrijdag en zaterdag droog en vrij zonnig, maar in de nacht en ochtend is er kans op mist. Later op zondag zou weer een enkele bui kunnen vallen en volgende week wordt het wisselvallig. Maar van vrijdag tot en met zondag is het vrij zacht met middagtemperaturen rond 16 graden.