DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Wymeer

Het grensoverschrijdend politieteam heeft om half tien dinsdagavond tijdens een controle bij grensovergang Wymeer een 34 jarige man aangehouden. De man zat als passagier in een auto met Duitse kentekenplaten. De auto was zojuist vanuit Nederland de grens gepasseerd. Hij bleek in 2019 voor een ernstige vorm van diefstal veroordeeld te zijn. Hij moest in deze zaak nog een boete van 2.800 euro voldoen.

Omdat de man de boete niet kon betalen werd hij overgebracht naar een justitiële inrichting, alwaar hij de komende 70 dagen mag verblijven. Omdat hij ook in het bezit was van een geringe hoeveelheid verdovende middelen werd er tevens proces-verbaal opgemaakt.

Ook de 27 jarige Poolse bestuurder bleek in het bezit te zijn van verdovende middelen en zal zich daarvoor moeten verantwoorden.

Bunde

Tussen 30 september en 3 oktober zijn vanaf een bedrijfsterrein aan de Mühlenstraße in Bunde tien lege gasflessen van de merken Westfalen en Hoyer gestolen. De politie zoekt getuigen.

Bunde

In de nacht van 5 op 6 oktober is ingebroken bij een leegstaande woning aan de Achterweg in Bunde. De woning wordt binnenin verbouwd. De daders kwamen via een terrasdeur het pand binnen en gingen er vervolgens vandoor met een bouwradio, diverse soorten gereedschap, een stofzuiger, een haakseslijper, een afkortzaag en twee slijpmachines. De schade is groot.

Meppen

Gistermiddag is om vier uur bij een ongeval op de Nödiker Straße in Meppen een 81 jarige fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zag toen hij de weg overstak een tegemoetkomende Opel van een 54 jarige bestuurder over het hoofd. De man werd met hoofdletsel naar het Ludmillenstift in Meppen gebracht.

Papenburg

Tussen vrijdag en dinsdag is aan de Burenweg/ hoek Friederikenstraße in Papenburg een nog onbekende vrachtwagenchauffeur tegen een verkeersbord op een vluchtheuvel gereden. De man heeft het verkeersbord meegenomen. De politie is naar hem op zoek.