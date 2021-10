Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN ZON | RUSTIGE DAGEN

We hebben vandaag een mistige start; soms is er ook dichte mist met een zicht van 100 tot 200 meter, veel zon is er tot de middag niet te verwachten. Maar vanmiddag kan de zon gaan doorbreken, dan komen er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Er is vanmiddag een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, de maximumtemperatuur is zo’n 15 graden.

Vannacht en morgenochtend kan het opnieuw mistig worden, dat maar zullen meer lokale mistbanken zijn. Verder is het morgen overwegend zonnig met wat sluierbewolking, maximum morgen zelfs rond 17 graden.

Het weekend is ook rustig met zaterdag mistbanken en zon, zondag komt er in de loop van de dag meer bewolking. Maxima zaterdag rond 16, zondag rond 15 graden. Na het weekend is het koeler met 12 tot 14 graden en een noordwestenwind. Dat geeft wat zon en af en toe enkele buien vanaf zee.