STADSKANAAL – Poster Vlaigen boven Grunnen overhandigd aan Olav Vos



Vanmorgen werd de nieuwe woordenposter ‘Vlaigend boven Grunnen’ gepresenteerd bij CBS Anne de Vries in Stadskanaal

Woensdag waren er al lessen voor groep 4/5 en vanmorgen voor de leerlingen van groep 6.

De lessen gingen over de Grunneger toal, biologie.

Kunstenaar Theo Zwinderman kwam in de klas en samen met hem konden de leerlingen een vogelcollage maken.

Olaf Vos van het Centrum Groninger Taal & Cultuur mocht vanmorgen de eerste poster in Stadskanaal in ontvangst nemen.

‘Vlaigend boven Grunnen’ is een poster die jonge en oudere Groningers weer bewust wil maken van de rijkdom van Groninger vogelwoorden.

Het is een aanwijsplaat, waarbij de Nederlandse en Groningse vogelwoorden naast elkaar staan.

Het is vooral een kleurrijke poster met een schitterende vormgeving geworden.

Er is ook een website met lessen en vogelgeluiden.



Wist u dat tweetalig zijn invloed kan hebben op dementie? Mensen die op jonge leeftijd twee talen tegelijkertijd hebben geleerd, krijgen pas later geheugenklachten dan mensen die maar één taal hebben geleerd (bron Alzheimer Nederland).

Lifelines heeft er in deze periode een onderzoek naar lopen.



De broers Theo en Jakob Zwinderman, uit Pekela, brachten na 25 jaar weer een nieuwe Groninger woordenposter uit, na drie eerdere succesvolle posters, waar meer dan 4000 van zijn verkocht.

Dit alles is mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Kunst & Cultuur.

De poster is na dit project ook voor iedereen te koop, via de website of aan huis.

Het succes van de vorige woordenposters was dat ze op verschillende locaties te zien waren; in kinderafdelingen van ziekenhuizen, bij tandartsen, in studentenhuizen en in dorpshuizen.

Een vrolijke poster die uitnodigt om bij jong en oud de Groningse taal te stimuleren.