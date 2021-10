Asielzoekers op de vuist bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL – Vannacht zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers met elkaar op de vuist gegaan.

Een grote groep asielzoekers was vannacht betrokken bij een vechtpartij die begon op het terrein van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en zich later verplaatste naar de openbare weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De politie kwam in grote getale ter plaatse. In overleg met burgemeester Jaap Velema werd ook de ME opgeroepen.

Naar verluidt keerden de asielzoekers tegen de politie en begonnen ze de agenten met stenen te bekogelen. Ook bracht een aantal asielzoekers zichzelf verwondingen toe.

Na de komst van de ME werd het weer rustig. Er zijn vijf personen aangehouden.

Wat de aanleiding van de vechtpartij was is niet bekend. Het aanmeldcentrum zit momenteel door een grote toestroom van asielzoekers bomvol. Door een landelijk tekort aan asielopvangplekken lukt het nauwelijks om ruimte in het centrum te maken. Asielzoeker moeten de nacht op stoelen en veldbedden doorbrengen.