Chansons au Havre; nieuw muziekprogramma met David Vos in De HarbourClub Winschoten

WINSCHOTEN – De HarbourClub start 16 oktober haar nieuw muziekprogramma met David Vos.

De Française Barbara Pravi was bij het Eurovisiesongfestival een onverwachte komeet met haar Piaf-achtige liedje. Hoever was de Franse chansons weggezakt uit onze collectieve muziekkeuze? Niet ver, blijkt, het TV programma Chansons van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps laat oude tijden herleven. Het is een ongekende hit met elke vrijdagavond meer dan 800.000 kijkers.

Meedeinend op de wederopstanding van deze fijnbesnaarde Franse liedjescultuur start De HarbourClub aan de haven in Winschoten haar nieuw muziekprogramma met David Vos. Samen met pianist/accordeonist Netty Krull zingt Vos tussen de Vlaamse dinergangen door donkerbruine Franse chansons van Aznavour tot Jacques Brel.

Na het afronden van de Theaterschool in Amsterdam (Theater Flint) debuteerde David Vos als zanger in 1995 met Ne me quitte pas en Voir un Ami pleurer van Brel op het Concours de la Chanson in de Kleine komedie. Het succes van deze vertolkingen heeft geleid tot een avondvullend Brelprogramma. De programmeurs van de JazzClub aan de haven in Winschoten hopen met dit Diner Chantant een sfeervolle opening van het nieuwe muziekseizoen te hebben gearrangeerd. Wilbert van der Splinter; “Nu we de krankzinnige corona-draaimolen wat achter ons hebben gelaten is het vizier weer op de toekomst gericht, wat is er dan mooier om fantastische muziek te mogen programmeren, ik ben een blije man!”

De HarbourClub is de nalatenschap van de Tramwerkplaats, het theater ten tijde van de herbouw van Cultuurhuis de Klinker. Nu is het alweer 8 jaar een muziektempel met veel aandacht voor kunst en mooi eten.

Zaterdag 16 oktober om 18.00 uur begint het Diner Chantant.

Ingezonden