Coming-out dag 2021: Midden-Groningen hijst de vlag

HOOGEZAND – Op maandag 11 oktober om 9.00 uur hijsen burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder David de Jong de zogenoemde progress-pride vlag aan de voorzijde van het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand ter gelegenheid van Coming-out dag 2021. Inwoners die hierbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom.



Achtergrond

De gemeente Midden-Groningen hijst sinds een aantal jaren traditioneel de regenboogvlag vanwege Coming-Outdag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt. Coming-Outdag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden.



“Coming-Outdag verwijst naar het moment waarop een homo, lesbienne, biseksueel, transgender en intersekse personen (LHBTI) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: ‘uit de kast komen’ (coming out). Op deze dag staan we dus stil bij de emancipatie en zichtbaarheid van onze LHBTI-inwoners, en eigenlijk van iedereen. We vieren de diversiteit in onze samenleving,” aldus burgemeester Hoogendoorn en wethouder De Jong.



Thematafel

In de week van Coming-outdag is er in de bibliotheek van Hoogezand, gevestigd in het Huis van Cultuur en Bestuur een roze tafel ingericht vol met literatuur en film met LHBTI als thema.



Progress-pridevlag

Deze nieuwe vlag sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen: het is de meest inclusieve vlag. De Progress-Pridevlag toont de witte, roze, babyblauwe, zwarte en bruine strepen in een driehoekige vorm. Deze eerste drie nieuwe kleuren van de vlag staan voor de transgender gemeenschap; een zwarte en bruine streep vertegenwoordigen LHBTI+’ers van kleur.

Ingezonden