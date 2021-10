WEDDE – Dames in Wedde genieten van de Oud Hollandse spellen



In dorpshuis De Voortgang in Wedde genoten dondermiddag de aanwezige dames van de gezelligheid en van de Oud Hollandse spelletjes.

Na ontvangst met koffie/thee gingen de aanwezigen samen de strijd aan met de spellen die in de grote zaal stonden opgesteld. Na afloop was er soep met luxe broodje.



Wensboom:

Vanaf donderdag 30 september stonden er op diverse locaties in de Gemeente Westerwolde wensbomen, waaronder ook in Wedde.

Daarin kon men een wens voor zichzelf of voor een ander worden gedaan! Veel mensen hebben een wens die ze moeilijk kunnen vervullen, omdat ze alleen zijn of lastig op pad kunnen. Tijdens de gezellige middag in de Voortgang werden deze wensen die ingeleverd, helaas zijn deze op dit moment niet bij de redactie bekend.



Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde de Week tegen Eenzaamheid in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Met Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken door eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken.

Dit actieprogramma bestaat sinds 2018 en sindsdien zijn 255 gemeenten en 165 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten.