Eerste avondbijeenkomst in kader vier grote daken succes

WESSINGHUIZEN – De eerste avondbijeenkomst in het kader van de vier grote daken mag een succes worden genoemd. In Artphy in Wessinghuizen waren naast de sprekers er 27 leden en niet leden die interesse hebben om mee te participeren in de vier daken.



Na een boeiende presentatie door vier heren konden de aanwezigen onder het genot van een drankje hun interesse om zetten in actie. Er werd voor € 22.000,00 ingetekend en dan overtreft alle verwachtingen.

Minimale inzet tegen 4% per jaar is € 100,00 met een looptijd van 15 jaar.



Binnenkort uitgebreid te lezen op www.stuw.nu