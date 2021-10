Energieloket Midden-Groningen in een nieuw jasje

MIDDEN-GRONINGEN – Op 5 oktober 2021 is met een symbolische druk op de knop door Wethouder Peter Verschuren het energieloket vernieuwd. Het energieloket helpt bewoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen en is nu nog completer en overzichtelijker. Zo kunnen bewoners nu een gratis HuisScan maken voor advies specifiek over hun eigen situatie en is er een overzicht van welke energie-initiatieven er in de buurt zijn.

Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? En kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Dit zijn vragen die bij veel bewoners spelen. Het energieloket geeft informatie en advies bij alle vragen over energiezuinig wonen. Alle informatie staat op een plek: www.regionaalenergieloket.nl/midden-groningen.



Op het energieloket staat ook alle informatie over landelijke en lokale subsidies op één plek, net als de mogelijkheden voor leningen en lokale financieringsmogelijkheden van gemeente Midden-Groningen. Met de gratis HuisScan zien bewoners in twee minuten wat voor hun woning en situatie de mogelijkheden zijn om hun energierekening te verlagen. Tot slot kunnen er eenvoudig en vrijblijvend offertes bij bouw- en installatiebedrijven via de website worden aangevraagd.



Gratis hulp en telefonisch advies

Bewoners met vragen kunnen mailen of op werkdagen tussen 9 en 17.30 uur ook bellen met een adviseur van het energieloket via 088 525 4110. Indien nodig worden ze doorverwezen naar specialisten voor een uitgebreid bouw- en installatietechnisch advies.



Peter Verschuren: “Met het energieloket helpt de gemeente Midden-Groningen bewoners bij het maken van de beste keuze voor hun woning en situatie. Iedere woning kan stap voor stap energiezuinig, comfortabel en gezond worden. Bewoners besparen bovendien fors op hun energierekening. Erg gaat zoveel energie verloren als een woning niet goed geïsoleerd is. Begin gewoon. Dat kan klein, met tochtstrips, radiotorfolie, het vervangen van lampen voor ledlampen. Of groter, met een inductiekookplaat, zonnepanelen of muurisolatie. Nu de gasprijzen blijven stijgen, is het een goed moment om te beginnen met besparen.”

