Geen Roze veld maar Hockey Clinic voor HCW

WINSCHOTEN – Het was een lange tijd stil vanuit het Brabantse bedrijf dat Hockey Club Winschoten een Roze veld had beloofd. Maar woensdag 20 oktober komen ze naar Winschoten. Niet met een nieuw veld, maar met professionele trainers om de jeugd een clinic te geven.

“De teleurstelling was natuurlijk heel groot, toen het roze veld een bordje bleek te zijn”, aldus de voorzitter Jeroen van der Ziel. “Maar we zijn in contact gebleven en zij boden aan ons een gratis Hockey Clinic en training speciaal voor onze trainers te geven. Uiteindelijk is het wel stoer en dapper dat de eigenaar zelf de training komt geven en alsnog de roze bordjes meeneemt”.



De club blijft ondertussen doorsparen voor een nieuw veld. Met de doneeractie die nog steeds loopt en andere acties is inmiddels meer dan € 22.000,= opgehaald. “Nog lang niet genoeg om een nieuw veld aan te laten leggen, maar we gaan het geld hoe dan ook besteden aan een nieuw veld, desnoods om de rente van de benodigde lening te betalen”.

Maar de woensdag in de herfstvakantie is er eerst de training. “Uiteraard voor onze leden, maar ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar alle jeugd die een keer hockey wil proberen is welkom” aldus hoofdtrainer Youri van Leeuwen. “Er zijn genoeg sticks en het beloofd een hele leuke dag te worden. Om 10.30 is de jeugd t/m 9 jaar welkom. Om 12.00 uur is de jeugd van 10 t/m 15 jaar aan de beurt en om 13.30 betreedt de jeugd vanaf 16 jaar het veld”.



Meer informatie is te vinden op hcwinschoten.nl

Ingezonden