Isoleren in Musselkanaal is nu extra interessant door tijdelijke subsidie

MUSSELKANAAL – Voor huiseigenaren in Musselkanaal die erover nadenken hun woning te verduurzamen kan het voordelig uitpakken als zij voor het eind van dit jaar een beslissing nemen. Op dit moment is er een tijdelijke Verduurzamingssubsidie waardoor inwoners van Musselkanaal maar liefst 40% van de kosten terug kunnen krijgen. Daarbij kan het door een landelijke subsidie nóg voordeliger uitpakken als er meerdere maatregelen tegelijk worden genomen.

Ruben Martowirono, energieambtenaar van de gemeente Stadskanaal: “De gemeente Stadskanaal biedt graag extra steun aan mensen die hun woning willen verduurzamen. Niet alleen omdat je maandelijks veel geld bespaart maar ook omdat het bijdraagt aan het wooncomfort, een beter milieu en waardevermeerdering van je woning.” Woningeigenaren die meerdere maatregelen tegelijk nemen kunnen door het slim combineren van subsidies, tot wel 75% besparen op hun kosten. Dit is afhankelijk van de oppervlakte, de status van de huidige isolatie en het materiaal dat wordt gebruikt. “Het levert je in ieder geval een mooie besparing op en je speelt in op de verwachte gasprijsstijging begin volgend jaar. De investering is dan snel terugverdiend”, aldus Martowirono.

Inzicht in de kosten

Bewoners die een indicatie van de kosten willen, of willen weten of isolatie voor hun situatie interessant is, kunnen via Jouwbespaarcoach.com een gratis Quickscan laten doen. Op Jouwbespaarcoach.com/musselkanaal is alle informatie over de isolatieactie te vinden. De speciale Verduurzamingssubsidie kan tot 31 december 2021 worden aangevraagd.

Jouwbespaarcoach.com

Jouwbespaarcoach.com is een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten waaronder Stadskanaal. Zij helpt woningeigenaren met energie besparen en het verduurzamen van de woning. Zo kan een gratis Energie Bespaarpakket worden aangevraagd en bieden zij kosteloos en vrijblijvend een Energiecoach-gesprek.

