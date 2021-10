Mammacentrum van Treant Zorggroep in Hoogeveen bestaat 5 jaar

HOOGEVEEN – Op 8 oktober 2016 werd het Mammacentrum van Treant Zorggroep op locatie Bethesda in Hoogeveen officieel geopend. Vandaag wordt hier bij stilgestaan.

In de afgelopen vijf jaar werden meer dan 8.000 patiënten behandeld door een gespecialiseerd en multidisciplinair team. Het Mammacentrum in Hoogeveen is hét borstkankercentrum van Noord-Nederland als het gaat om eendagsdiagnostiek, de nieuwste behandelmethoden en persoonlijke aandacht. ‘Wij kunnen de patiënt snel duidelijkheid geven. Als je ’s ochtends komt, heb je bijna altijd aan het einde van de dag de uitslag’, legt Ella Mulder uit, hoofd van het Mammacentrum. ‘Dit komt onder meer omdat ook het onderzoekslaboratorium in Hoogeveen zit, waardoor geen kostbare tijd verloren gaat.’

Deskundig, gastvrij en vriendelijk

‘De medewerkers van de afdeling zijn echt onze kracht: deskundig, gastvrij en vriendelijk. Daarnaast kunnen we patiënten laagdrempelig ontvangen. Eenmaal hier hoeven ze niet meer van de afdeling af en het hele ziekenhuis door. Want bijvoorbeeld röntgenonderzoeken doen we ook op de afdeling’, aldus Mulder. Ook de korte toegangstijden van het Mammacentrum zijn een groot pluspunt. ‘Op dit moment kun je binnen een week bij ons terecht. Door alle bovengenoemde aspecten zien we patiënten vanuit de hele regio voor diagnose en een eventuele operatie naar ons Mammacentrum in Hoogeveen komen.’

Chemotherapie en overige behandelingen kunnen behalve in Hoogeveen ook op de Treant-ziekenhuislocaties in Emmen en Stadskanaal plaatsvinden. ‘Zo bieden we altijd zorg het dichtst bij de mensen thuis.’

‘In de afgelopen jaren hebben mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is de afdeling plastisch chirurgie naast het Mammacentrum gehuisvest en zijn er tegelijkertijd meer plastisch chirurgen bij gekomen. Borstreconstructies kunnen we hier zelf uitvoeren. Daarnaast doet het Mammacentrum mee aan tal van studies en onderzoeken, waardoor continu gekeken wordt welke behandeling het beste, en minst schadelijk, is voor de patiënt.’

Symposium

In het kader van het 5-jarig bestaan van het Mammacentrum en Oktober Borstkankermaand wordt op maandagavond 25 oktober een symposium gehouden in Theater de Tamboer in Hoogeveen. Aan het woord komen (plastisch) chirurgen en radiologen. Aanmelden voor dit Mammasymposium: 5 jaar ontwikkeling binnen het Mammacentrum is vereist. De avond is ook digitaal te volgen.

Ingezonden