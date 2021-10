Nieuwe recreatieve fietsroutes vanaf hubs in Groningen

REGIO – De provincie heeft zestien nieuwe ‘hub-fietsroutes’ laten ontwikkelen. De fietsroutes starten op een hub en sluiten aan op het fietsknooppuntennetwerk van Groningen. Hubs zijn goed bereikbaar per fiets of auto. Ideaal voor recreanten die een keer elders willen fietsen; ze parkeren de auto op een hub of stappen met de fiets in de trein en starten vanaf de hub hun fietsroute.



De nieuwe fietsroutes starten vanaf de hubs in Delfzijl, Hoogezand, Hoogkerk, Leek, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten en Winsum. De lengte van de routes variëren in afstand tussen de 19 en 42 kilometer en hebben ieder een eigen thema. Kijk op www.fietsviahub.nl voor alle fietsroutes en meer informatie over fietsen via hubs.



Fietsen stimuleren

De fietsroutes zijn ontwikkeld door Routebureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen en het hubprogramma. Zij willen daarmee fietsen in de provincie en via hubs stimuleren. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoer en waar je prettig kunt wachten vanwege de voorzieningen die er zijn, zoals parkeergelegenheid, watertappunten, horeca en wifi. Zo zijn fietsen en hubs een goede combinatie.



Fiets via hub in Drenthe

Naast Groningen is Drenthe ook bij uitstek een provincie om per fiets te ontdekken. Recreatieschap Drenthe biedt diverse fietsroutes aan die langs hubs lopen en ontwikkelt binnenkort meer. De routebeschrijving van de routes in Drenthe lopen vlakbij de hubs. Fietsers kunnen de route daardoor prima starten vanaf een hub. Ook deze routes zijn te vinden op fietsviahub.nl.

Ingezonden