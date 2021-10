Reizende tentoonstelling ‘Joods leven in de grensstreek’ doet Winschoten aan

WINSCHOTEN – Van 4 t/m 30 oktober doet de reizende tentoonstelling ‘Joods leven in de grensstreek’ Cultuurhuis De Klinker in Winschoten aan. De tentoonstelling is tijdens openingstijden te bewonderen in de foyer van het gebouw.



De tentoonstelling laat zien hoe het joodse leven er aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens uitzag en hoe vanzelfsprekend en gebruikelijk het was om de grens over te steken. De nadruk ligt op Duits-Nederlands-Joodse bedrijfs- en familiegeschiedenissen in het grensgebied. Het gaat daarbij om de historische Joodse gemeenten in Weener, Bunde en Jemgum aan Duitse zijde en in Bourtange, Winschoten en Groningen aan Nederlandse zijde. Bezoekers kunnen via multimedia toegang krijgen tot vele persoonlijke verhalen. Er zijn panelen, een aanraakscherm, video’s en voorwerpen. Deze gevarieerde opzet van de tentoonstelling maakt het mogelijk om je al luisterend, kijkend of lezend te verdiepen in de regionale joodse geschiedenis, waar natuurlijk het nationaalsocialisme in de jaren 1930 en de holocaust ook deel vanuit maken.

De inhoud van de tentoonstelling is ontwikkeld door Willy van der Schuit, Juliane Irma Mihan, Susanne Bracht en Geert Volders. De kleurrijke vormgeving is van de hand van Helga de Graaf van Studio Eye Candy.



De officiële opening vond gisteren plaats. Tijdens de opening was de première van één van de films in de tentoonstelling, gemaakt door Liefke Knol Film & Media, te zien. De titel van de film is ‘Gerzon, ondernemers in mode en vlees’.



Cultuurhuis De Klinker is geopend op maandag van 13.00 – 18.00 uur, di t/m vr van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Foto’s: Catharina Glazenburg