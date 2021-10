Werk van Rogier Oversteegen te zien bij galerie Waarkunst

‘T WAAR – Maak bij galerie Waarkunst kennis met het werk van Rogier Oversteegen. Sinds 1992 actief als zelfstandig kunstenaar en daarnaast werkzaam als wiskunde docent en kunstcoördinator aan het Montessori Lyceum in Amsterdam.

Vanaf 10 oktober is het werk van Rogier Oversteegen twee maanden te zien in galerie Waarkunst in het ’t Waar. Zijn voornaamste medium is schilderen met olieverf op doek maar daarnaast werkt hij veel op papier en is hij etser en fotograaf. Hij heeft zich ontwikkelt tot een veelzijdig beeldend kunstenaar, die meerdere disciplines en technieken meester is.

Het werk van Rogier Oversteegen is in de afgelopen 25 jaar constant gebleven rond een aantal thema’s als natuur, architectuur en techniek, die hij steeds weer oppakt en verder ontwikkelt; architectonische objecten – fabrieksruimten, kerken en ruïnes. Niet alleen bestaan de meeste werken uit meerdere over elkaar geschilderde lagen, maar ook inhoudelijk is er sprake van gelaagdheid. Beelden die in eerste instantie geen verband lijken te hebben krijgen nieuwe betekenis door hun ontmoeting op het doek. Oversteegen: “Ik zie dit als poëzie in beelden waarbij de beelden heel associatief gebruikt worden en dus geen eenduidige betekenis hebben. Ik laat veel over aan de invulling/fantasie van de kijker.”

Rogier Oversteegen: “Mijn werk is niet ‘gemakkelijk’, ik schilder niet om ‘mooie plaatjes’ te maken. Ik probeer een beeld te creëren waar de kijker iets mee kan en het is daarbij essentieel dat ik de kijker niet dicteer hoe mijn beelden ‘gelezen’ dienen te worden. Openheid voor de beschouwer. De inhoud van mijn schilderijen is vrijwel nooit een eenduidige ‘boodschap’. Ik zal dan ook liever geen ‘uitleg’ bij een schilderij geven; mijn verhaal zou slechts een deel van de waarheid zijn. Mijn schilderijen ontstaan associatief in meerdere beelden over en naast elkaar. De keuzes zijn vaak niet rationeel en laten zich dan ook niet rationeel verklaren.”

Iedere zondag van 11.00 tot 17.00 uur en doordeweeks op afspraak.

Waarkunst Hoofdweg 1´t Waar



Kijk op Artleader.com voor meer werk van Rogier Oversteegen

