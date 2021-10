Alie Noorlag geeft het boek: Hermann Johannes Conring, trouw aan een misdadig systeem, uit

VLAGTWEDDE – Op vrijdag 5 november verschijnt bij uitgeverij Noordboek het boek Hermann Johannes Conring, geschreven door Alie Noorlag.

De Oostfriese Hermann Johannes Conring was een Duitse jurist die in de jaren 1940-1945 als gedelegeerde van de Duitse bezettingsmacht fungeerde. Hij werd ervan beschuldigd in de hoedanigheid van Beauftragte van Seyss-Inquart meegewerkt te hebben aan het plan om de Nederlandse staat op te heffen. Ook werd Conring ervan beschuldigd de Joden in de provincie Groningen te hebben vervolgd en standrechtelijke executies te hebben laten uitvoeren bij de april-meistaking in 1943. Conring was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog Landrat in de Oostfriese Landkreis Leer. In de naoorlogse jaren zette Conring zich als CDU-Bundestag-Abgeordnete in voor landbouw, kunstbeveiliging en dewaterhuishouding in Oost-Friesland.

De biografie over Hermann Johannes Conring is geschreven door Alie Noorlag. Zij studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en is verbonden aan de Gedenkstätte Esterwegen, die aan de vijftien Emslandkampen en hun slachtoffers herinnert. Eerder verscheen van haar hand het boek: Een leven lang gezwegen. Dit boek bevat getuigenissen van voormalige NSB’ers en hun familie.

Het eerste exemplaar van het boek wordt op 5 november aangeboden aan burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal. Jochem Abbes, voorzitter van de Historische Vereniging Westerwolde, zal het boek inleiden.