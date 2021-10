Auteurs Landschapsbiografie van Westerwolde te gast in Brunchroom

VLAGTWEDDE – Auteurs van de Landschapsbiografie van Westerwolde waren te gast in Brunchroom



De auteurs van de Landschapsbiografie van Westerwolde waren zaterdag te gast bij Geert Smit in het programma Brunchroom op Radio Westerwolde.



Trots en voldaan, zo kwamen Jochem Abbes, Ruut Wegman, Marlies Sanders en Geert Volders zaterdag naar de studio van Radio Westerwolde. Zij kwamen vertellen over het traject dat was afgelegd naar de realisatie van het boek Landschapsbiografie van Westerwolde.



Afgelopen donderdag werd het boek Landschapsbiografie van Westerwolde, een rijk geïllustreerd en wetenschappelijk verantwoord publieksboek van meer dan zeshonderd pagina, gepresenteerd in Hotel Boschhuis in Ter Apel. Samen met ruim 80 medewerkers werd een boek samengesteld, die volgens de uitgever, een wetenschappelijk verantwoord, toegankelijk geschreven verhaal is over de ontstaansgeschiedenis, kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het landschap in deze regio. Het idee voor het boek ontstond zo ongeveer in 2015 en drie jaar later, in 2018 ging het officieel van start. De biografie is rijk geïllustreerd met landschapsfoto’s, kaarten en landschapsreconstructies die de verschillende levensfasen van Westerwolde weerspiegelen.



Het idee om een Landschapsbiografie van Westerwolde te maken is geboren bij de presentatie van de landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Eerder, in 1946, was als proefschrift van Jan Engel Muntinga ook al een beknopte versie verschenen. In de jaren 80/90 bracht het Hesse Fonds ook een biografie uit. Nu 30 jaar later ligt er een boek met nieuwe kennis en inzichten over het gebied Westerwolde klaar.





De Landschapsbiografie van Westerwolde is mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit

Groningen, gemeente Stadskanaal, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Het

Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Gebroeders Hesse Fonds, Wageningen University &

Research, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde.



Het boek kost slechts € 39,95 en ligt vanaf 18 oktober te koop in de boekhandel en is ook bij de uitgever https://www.vangorcum.nl/ te bestellen, Deze lage prijs is mede mogelijk gemaakt door de vele subsidies die voor het project beschikbaar zijn gesteld.



