Engel Modderman schrijft namens de VCP een open brief aan burgemeester Cora-Yfke Sikkema

WINSCHOTEN – Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van Noorden over het gebruik van voormalig woonzorgcentrum Renselheerdt als opvang voor vluchtelingen schrijft Engel Modderman van VCP Oldambt een open brief aan burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Winschoten 09-10-2021

Aan de burgemeester van Oldambt.

Geachte mevr. Sikkema

Hierbij brengt de VCP u het volgende onder de aandacht.

In het Dagblad van het Noorden d.d. 9 oktober 2021 staat een artikel met als titel” Oldambt had Renselheerdt in Winschoten op het oog voor de opvang van vluchtelingen, maar het plan werd voortijdig geschrapt”.

Uit dit artikel blijkt dat u als burgemeester actief bezig bent een locatie te vinden voor de opvang van vluchtelingen.

Zo had u Woonzorg Nederland benadert of het mogelijk was om het voormalige woonzorgcentrum Renselheerdt te gebruiken als opvang.

Uit deze gang van zaken blijkt dat buiten de raad om er actief gezocht wordt naar een locatie voor de opvang van vluchtelingen. Ook gaat dit proces geheel buiten de bevolking om.

Het is pikant dat u burgemeester Sloots van Stadskanaal heeft aangesproken op een uitspraak van wethouder Verschuren die Oldambt had genoemd als een van de mogelijkheden voor de middellange termijn als opvang.

U had gesteld dat “dit niet had mogen gebeuren. Het leek erop of wij in Oldambt al iets concreets op het oog hebben”

Met andere woorden u ontkende dat Oldambt een concrete locatie op het oog had, maar intussen had u Woonzorg Nederland al benaderd voor de locatie Renselheerdt.

Als Woonzorg Nederland toestemming had gegeven dan was er dus zonder de raad in te lichten en de bevolking hierover te raadplegen Renselheerdt aangewezen als locatie voor de opvang van vluchtelingen.

De VCP is ontstemd over deze ontwikkeling. Er wordt bewust verkeerde informatie naar buiten gebracht en intussen zoekt u in het geheim naar een locatie voor de opvang van vluchtelingen.

Wij verzoeken u de geheime zoektocht naar een opvanglocatie voor vluchtelingen in Oldambt te staken en dit eerst met de gemeenteraad te bespreken.

Het eventueel aanwijzen van een locatie in Oldambt voor vluchtelingen dient een open en transparant proces te zijn waar raad en bevolking over geraadpleegd dienen te worden.

Zoals het nu gaat worden alle wettelijke democratische spelregels buiten spel gezet.

Met vriendelijke groet

Engel Modderman

Fractievoorzitter VCP