Westerwolde ontvangt kampioenskandidaat Gieten

VLAGTWEDDE – Zondag 10 oktober speelt Westerwolde haar tweede thuiswedstrijd in de nog jonge competitie 2021 / 2022. Die middag ontvangen de Vlagtwedders Gieten, de ploeg die steevast genoemd wordt in het rijtje van kampioenskandidaten in de derde klasse C. En dat is op zich best terecht, want de laatste jaren dat de competities nog wel volledig konden worden afgewerkt eindigden de Gietenaren steeds hoog in het linkerrijtje in de derde klasse.

Gieten heeft tot dusver één wedstrijd gespeeld en won deze overtuigend van SPW. Maar ook Westerwolde is goed aan de nieuwe competitie begonnen. Met de volle winst uit twee wedstrijden staat het team van trainer Richard Streuding voorlopig op de tweede plaats. Het doelsaldo van Westerwolde is 5 – 3. Hoewel iedere wedstrijd dit seizoen voor Westerwolde een pittige opgave zal worden, zal de wedstrijd van komende zondagmiddag kunnen uitwijzen of men de komende weken mee kan blijven doen in de strijd om de eerste periode. Want het veroveren van deze titel kan meteen al een kleine kroon op hopelijk een mooi seizoen zijn.



De wedstrijd op sportpark De Barlage begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter De Haas uit Ter Apel. De wedstrijdbal wordt deze middag aangeboden door Partycentrum Rendering uit Vlagtwedde en pupil van de week is Youri Vennik. Publiek is uiteraard van harte welkom, waarbij opgemerkt dient te worden dat het bestuur van Westerwolde besloten heeft dat de kantine ook nu alleen een afhaalfunctie heeft. Men dient consumpties en andere versnaperingen buiten te nuttigen. Maar gelet op de weersverwachting voor deze zondag zal dat een niet al te groot probleem zijn.

Ingezonden