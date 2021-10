Wethouder Henk van der Goot opent zonnedakproject Oudeschans

OUDESCHANS – Vanmiddag heeft wethouder Henk van der Goot het zonnedakproject in Oudeschans geopend.

Oudeschans heeft een beschermd dorpsgezicht. Daarom mogen bewoners er geen zonnepanelen op hun daken plaatsen. Om op een duurzame wijze energie op te kunnen wekken heeft een werkgroep zich op initiatief van de Stichting Vesting Oudeschans in 2019 verenigd in de Energie Coöperatie Oudeschans (ECO). Ze kregen vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen een startsubsidie van 9.500 euro en gingen op zoek naar een geschikte locatie om zonnepanelen te plaatsen.

Deze werd gevonden bij de stallen van Arjan en Lily van Wijnbergen aan de Koudehoek, even buiten het dorp. Op het dak van de melkveestal zijn 249 zonnepanelen geplaatst. Deze wekken samen gemiddeld 72.000 KWh stroom per jaar op. Dit is ruim voldoende voor het gebruik van de 19 deelnemende huishoudens in Oudeschans. Het zonnedakproject is door hen, samen met bijdrages uit het Groninger Fonds Nieuwe Doen en een exploitatiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken, gefinancierd.

Vandaag werd het zonnedakproject door wethouder Henk van der Goot feestelijk afgetrapt. Pieter de Maar nam het openingswoord voor zijn rekening. Hij vertelde blij te zijn dat het zonnedakproject in Oudeschans nu officieel in gebruik genomen is. Dit project is het eerste in de gemeente Westerwolde dat door financiële participatie van de bewoners tot stand is gekomen. Er zijn al weer plannen voor een volgend project, want zoals het nu lijkt zijn er meer huishoudens die aan een dergelijk project willen meedoen. Waar dan panelen worden geplaatst is nog niet bekend, maar wel zeker is dat ze niet op kostbare landbouwgrond zullen verrijzen, aldus de Maar.

Wethouder Henk van de Goot nam vervolgens de installatie symbolisch in gebruik door een stekker op een verlengsnoer aan te sluiten. Het gebeuren werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

HIER vindt u meer foto’s.