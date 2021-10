Actie: “Groeten uit… campagne”afgesloten met een partijtje Footgolf bij de ‘Bronzen Eik te Sellingen

SELLINGEN – Stichting Promotie Westerwolde en Stichting Marketing Oldambt sloten in de Bronzen Eik te Sellingen de actie ‘Groeten uit’ af.

Dit weekend verwelkomden de marketingorganisaties Stichting Promotie Westerwolde en Stichting Marketing Oldambt acht geselecteerde deelnemers voor een volledig verzorgd weekend in Westerwolde en Oldambt. Het doel van deze actie was positieve aandacht te krijgen voor deze prachtige regio’s.



De deelnemers deden mee aan de actie ‘Groeten uit’, een initiatief van Stichting Promotie Westerwolde. In augustus zijn mooie, handgeschreven kaarten met ‘Groeten uit Westerwolde’ gestuurd naar alle bewoners aan de Westerwoldestraat in Amsterdam en Lelystad. De bewoners van deze adressen konden zich via een website aanmelden met een motivatie voor een gratis, geheel verzorgd, weekend in de regio Westerwolde om deze regio te ervaren. Van alle aanmeldingen werden twee koppels geselecteerd. Zij waren van vrijdag tot en met vandaag hier te gast. Er werd hen een compleet programma op basis van hun persoonlijke wensen en interesses aangeboden. Ze werden begeleid door Stichting Promotie Westerwolde en kregen tips voor (extra) activiteiten die de regio biedt.

De deelnemers begonnen vrijdag met een rondleiding door vestingstadje Bourtange, met aansluitend een diner in restaurant ’s Lands Huys. De overnachtingen vonden plaats in Bourtange en op het Parc Eemslandermeer. Gisteren vulden beide koppels in naar eigen wens en interesses. Stichting Promotie Westerwolde regelde alle activiteiten en zorgde voor de catering. Vandaag is er een gezamenlijke activiteit met alle deelnemers vanuit de regio Westerwolde en de regio Oldambt. Dit begon vanmorgen om 11 uur met een partijtje Footgolf bij de ‘Bronzen Eik’ in Sellingen met aansluitend een lunch. Hierbij was ook wethouder Giny Luth aanwezig.

De motivaties van de winnende deelnemers

Alle deelnemers moesten een motivatie indienen en uiteindelijk hebben de winnaars de volgende inzending gedaan:

De bewonders aan de Westerwoldestraat in Amsterdam schreven:

De Westerwoldestraat in Amsterdam is een doodlopend straatje met aan de ene kant 10 huizen en aan de andere kant een groen grasveld en een klein parkje met bomen. Het is redelijke rustige oase in de drukte van een grote stad. Maar natuurlijk vele malen kleiner als de prachtige natuur van Westerwolde in de provincie Groningen. Mijn vrouw en ik ( de kinderen zijn het huis uit) gaan 2x per jaar een lang weekend weg om te fietsen en wandelen in de natuur, zoals De Lutte, Zuid-Limburg, Grevelingen, Walcheren, Veluwe, Friese meren. Omdat we in de Westerwoldestraat wonen, hebben we een paar keer overwogen om in het natuurgebied te gaan fietsen door de bossen en over de heide en dan ook de diverse historische plaatsen te bezoeken. Zo is Bourtange nog steeds niet afgevinkt op ons lijstje van plekken die we in Nederland bezocht moeten hebben. De originele handgeschreven ansichtkaart “Groeten uit Westerwolde” op de deurmat, was het laatste zetje om de reis naar Westerwolde dan toch eindelijk eens te gaan maken.

De bewoners aan de Westerwoldestraat in Lelystad schreven:

Wat een leuke actie om met een ansichtkaart jullie Westerwolde te promoten. Als het net zo mooi is als onze Westerwolde (de straat) is het top. Direct na onze pensionering hebben we een E-bike gekocht en we toeren sindsdien heel wat af, vaak in combinatie met een weekend of midweek in een hotel of huisje. We hebben dan ook al heel wat provincies bezocht. We zijn o.a. in Drenthe geweest, in Groningen stad, de omgeving van Delfzijl natuurlijk maar de streek Westerwolde tot nu toe nog niet. Het is er nog nooit van gekomen. Ik heb op Google maps de afbeeldingen bekeken van Westerwolde en sta versteld van het gevarieerde landschap, dat had ik niet verwacht. Het lijkt ons erg leuk om daar eens rond te fietsen, wie weet worden we uitgekozen. Zo niet komen we vast wel eens op een ander moment. We wensen jullie veel succes met de campagne.

Foto’s: Johannes Velthuis