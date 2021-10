Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALME ZONDAG | FRISSE WEEK

Het is vandaag nog een rustige en mooie dag met -tot de avond aan toe-, zonnige perioden. Met een zwakke tot matige westenwind wordt het maximaal 15 graden.

Vanavond is het meestal bewolkt en in de loop van de avond is er door een zwak front ook kans op een beetje regen. Daarna neemt de wind vannacht toe tot windkracht 4. Dat geeft opklaringen maar ook al een paar buien. Het wordt lang niet zo koud als afgelopen nacht: toen was het 1 tot 3 graden, komende nacht is het 8 tot 10 graden.

Morgen is het een ander weerplaatje met opklaringen, stapelwolken, en af en toe een kleine bui. Maximum rond 14 graden en windkracht 3 tot 5 uit het noordwesten.`

Vanaf dinsdagnacht worden de buien intensiever maar overdag is er ook regelmatig zon. Maar het zal een koele en wissellvallige week worden. met maxima op de dinsdag en de woensdag rond 12 graden.