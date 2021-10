WINSCHOTEN – Dat Damclub Winschoten op meerdere fronten actief is, blijkt uit een opsomming van onderstaande activiteiten. Als basis natuurlijk de onderlinge competitie, Jeugddammen, Scholendamtoernooi, 8 tal in de KNDB 2e klasse A, deelname aan PPK van de Provincie Groningen, deelname aan “Hijken Open” en verzorgen van damlessen op de basisschool. Daarnaast werd nog deelgenomen aan “Hoogeveen Open” en Mello Koolman in Groningen. Tenslotte vinden op gezette tijden interne trainingen plaats. Om dit alles onder de aandacht te brengen bij een breed publiek is een eigen website onontbeerlijk in combinatie met de media.

Onderlinge competitie

Voor de onderlinge competitie van Damclub Winschoten op woensdag 6 oktober gaven maar liefst 17 van de 25 senioren acte de précéance in het gebouw van S.V. Bovenburen.

Jilje Scheeringa – Martin Viel 0 – 2

Jan Aeilkema – Albertus Kamps 1 – 1

Jakob Pronk – Ben Dekens 2 – 0

Janick Lanting – Johan Mulder 1 – 1

Marchinus Mulder – Han Tuenter 1 – 1

Anne Snoey – Grieko Kruijer 2 – 0

Ties Willems – Jamey Loots 0 – 2

Anke Sijbesma – Jan Starke oefenpartij

Jan Starke – Geert Lubberink oefenpartij

Laagdrempelig voor nieuwe leden

Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden van harte welkom om geheel vrijblijvend een partijtje te spelen en te overwegen of men verder wil met deze denksport. Daarvoor zijn de huidige leden bereidt uitleg te geven aan de “ins en outs” van het dammen.

Basisschoolleerlingen welkom op training

De woensdagmiddag staat elke week van 14.00 tot 15.00 uur in het teken van de training voor basisschoolleerlingen. In het gebouw van S.V. Bovenburen worden de jeugdleden wegwijs gemaakt in de theorie. Binnenkort kan het geleerde in praktijk worden gebracht met jeugdtoernooien. Momenteel kunnen zich nog nieuwe leerlingen aanmelden, via de website van de damclub www.damclub-winschoten.nl

Persoonlijk Kampioenschap

Voor het Persoonlijke Provinciaal Gronings Kampioenschap dammen wordt woensdagavond 13 oktober in de dezelfde locatie de 2e ronde afgewerkt. Jakob Pronk, Jan Starke en Han Tuenter van Damclub Winschoten nemen hier aan deel. Jakob komt uit in de hoofdklasse, Jan en Han daarentegen in de 1e klasse.

2e klasse A

Zaterdag 16 oktober staat in de 2e klasse A de wedstrijd DC Winschoten – Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen op het programma. De wedstrijd begint om 12.00 uur in de Bovenburen.

Oost Groninger Dambond (OGD) 75 jaar

De jaarlijks terugkerende algemene leden vergadering van de Oost Groninger Dambond (OGD) staat gepland op woensdagavond 20 oktober in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. De damverenigingen Meeden, Veendam, Oude Pekela, Rhederweg en Winschoten zijn hiervoor geïnviteerd. De OGD bestaat overigens dit jaar op 28 november maar liefst 75 jaar.

Ingezonden