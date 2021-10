Digitaal Café in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Donderdag 14 oktober organiseert Bibliotheek Veendam weer een Digitaal Café. Bezoekers kunnen zich maandelijks in de bibliotheek laten bijpraten over de online wereld. Deze middag gaat het over de DigiD.

Op donderdag 14 oktober gaat het in het Digitaal Café over de DigiD. Waar gebruik je je DigiD voor en hoe vraag je het aan? Daarnaast vertellen we welke instellingen werken met de DigiD en besteden we deze middag ook aandacht aan de DigiD-app.

Het Digitaal Café vindt elke tweede donderdag van de maand plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar in Bibliotheek Veendam of op biblionetgroningen.nl/veendam.

Ingezonden