DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vannacht heeft de politie om twintig over twaalf op de Hauptstraße in Weener een 28 jarige automobilist uit Slowakije aangehouden. De man bleek onder invloed van verdovende middelen een auto te besturen. Hij werd na een speekseltest voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. In zijn auto werden meerdere soorten verdovende middelen aangetroffen. Deze had hij in Nederland aangeschaft.

Weener

Tussen vrijdag 22.00 uur en zaterdag 05.00 uur is vanaf een terrein aan de Am Park in Weener een koperen dakgoot en een koperen regenpijp gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Meppen

Vrijdag verzuimde een bestuurder van een witte personenauto om 18.25 uur voorrang te verlenen aan een van links komende 35 jarige bestuurder van een zwarte Mercedes toen hij vanaf de parkeerplaats bij supermarkt K&K de Haselünner Straße in Meppen op reed. Na de daarop volgende aanrijding ging de bestuurder er vandoor. Aan de Mercedes ontstond voor 1.000 euro schade.

Kluse

Zaterdagochtend heeft de brandweer om 04.10 uur op het terrein van de basisschool aan de Hauptstraße in Kluse meerdere afvalcontainers geblust. Er raakte niemand gewond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de gebouwen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Haren

Zaterdagmiddag is tussen half vijf en half zes een raam van een geparkeerde Hyundai ingeslagen. De auto stond aan de bosrand aan de Lohweg in Haren geparkeerd. Uit de auto werd onder anderen een sleutelbos gestolen. De schade bedraagt 200 euro.