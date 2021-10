V.V. Sellingen verdedigt ongeslagen status met succes

SELLINGEN – Koploper Sellingen heeft vanmiddag zijn ongeslagen status met succes verdedigd.

In de eerste helft was het Sellingen dat iets meer van het spel had. Na 10 minuten was het dan ook raak. Door een fraaie kopbal van Bjorn de Roo. De gasten uit Erica namen gaandeweg het spel over maar het resulteerde in enkele kansen. Ruststand 1-0 voor Sellingen.

Na de thee waren de gasten meer aan de bal en werden soms gevaarlijk voor het doel van Sellingen. Sellingen kreeg nog enkele kansjes maar wist niet te scoren. Na 90 minuten was de overwinning een feit, waardoor de koppositie blijft behouden. Dit samen met Westerwolde.

Ingezonden door Johannes Velthuis