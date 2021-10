Westerwolde toont veerkracht en verslaat Gieten

VLAGTWEDDE – Je moet er zondagmiddag 10 oktober bij zijn geweest om het te geloven, maar na een ogenschijnlijke kansloze 3 – 0 achterstand al na zevenentwintig minuten voetballen, was het Westerwolde dat met een sensationeel slot van de wedstrijd de drie punten toch nog in eigen huis hield. Vlak voordat scheidsrechter De Haas na ruim negentig minuten voetbal voor de laatste keer op zijn fluit blies, had Sander van Hoorn met een “wereldgoal” de Vlagtwedders naar een 4 – 3 voorsprong geschoten. Was de euforie vorige week tegen SPW groot, vandaag was de viering van het beslissende doelpunt en de daarmee gepaard gaande overwinning op Gieten nog uitbundiger dan in Stadskanaal-Noord. En op basis van een prima tweede helft was de zege absoluut niet onverdiend te noemen.



Westerwolde begon op ongelukkige manier aan de wedstrijd. In de 3e minuut wist René v.d. Laan een kleine kans niet tot doelpunt te promoveren, maar in de tegenaanval was David Modderman namens Gieten na ongelukkig uitverdedigen van doelman Rudie Bergman wel trefzeker. Beheerst schoof hij de bal in het lege doel: 0 – 1. In de 11e minuut beging de deze middag uitblinkende Kevin v.d. Laan een kleine overtreding in het eigen strafschopgebied op een Gieten-speler. Scheidsrechter De Haas deponeerde de bal op de stip en zelfs trainer Rolf Veneboer van Gieten vond dit een zware beslissing. Modderman wist wel raad met dit buitenkansje en schoof de bal bekwaam in de voor hem linkerbenedenhoek: 0 – 2. En toen Marnix Kruize in de 27e minuut de bal vanuit een corner rechtstreeks bij de verre, ongedekte paal in het doel deed ploffen, dacht menigeen dat het pleit beslecht was: 0 – 3. Toch knokte het team van trainer Richard Streuding zich terug in de wedstrijd en met opnieuw de nodige veerkracht kreeg de ploeg de wedstrijd beetje bij beetje beter onder controle. Op een psychologisch uitstekend moment – zo’n vier minuten voor de rust – scoorde René v.d. Laan z’n eerste treffer van de middag, hetgeen betekende dat Gieten met een 3 – 1 voorsprong naar de kleedkamer ging.



In het tweede bedrijf een steeds sterker spelend Westerwolde. Er werden meer duels gewonnen en door het hanteren van de lange bal kwam de verdediging van Gieten meer en meer onder druk. Na een aantal kleine kansen resulteerde dit in de 62e minuut in de aansluitingstreffer voor de rood-witten. René v.d. Laan rondde een prima dieptebal van keeper Bergman op volle snelheid beheerst af: 2 – 3. Zowel spelers, begeleiding als het steeds enthousiaster wordende publiek geloofden steeds meer in de gelijkmaker. Na eerst een open kans gemist te hebben, was het Frank Riks die in de 75e minuut de gelijkmaker liet aantekenen. Met een schuiver in de verre hoek liet hij doelman Pijpker van Gieten volledig kansloos: 3 – 3. En dat in de 87e minuut ook nog de winnende treffer werd gescoord, mag met recht sensationeel worden genoemd. Tel daarbij op de manier waarop spits Sander van Hoorn de bal uiteindelijk binnenschoot en een prachtig Titan-moment kwam meteen bij velen weer in herinnering. Na een viertal fantastische kapbewegingen, waarbij hij misschien enige ruimte kreeg, krulde de blonde spits de bal op een fenomenale manier onbereikbaar voor Pijpker in de linkerbovenhoek: 4 – 3. Immers, in de nacompetitiewedstrijd van een aantal jaren geleden tegen Titan wist Westerwolde ook uit nagenoeg geslagen positie op dezelfde manier een 4 – 3 overwinning naar zich toe te trekken. En toen arbiter De Haas (die destijds ook de wedstrijd Westerwolde – Titan leidde) de wedstrijd beëindigde, werd er een wedstrijd afgesloten die menig Westerwolde-supporter zich nog lang zal herinneren. De Haas had trouwens voor zowel Gieten als Westerwolde drie gele kaarten nodig om de wedstrijd in goede banen te leiden.



Door deze prima overwinning heeft Westerwolde nu de volle winst uit de tot dusver drie gespeelde wedstrijden gehaald. En dat is natuurlijk een meer dan goede competitiestart, te meer daar Gieten door velen als kampioenskandidaat wordt bestempeld. De komende weken valt dan ook te bezien in hoeverre de Vlagtwedders deze start een succesvol vervolg kunnen geven, te beginnen zondag 17 oktober in en tegen Weerdinge. De week daarop is Westerwolde vrij en op de laatste zondag van oktober wordt streekgenoot Bellingwolde op sportpark De Barlage ontvangen.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Thorben Hulsman (70e min. Julian Smid) – Kevin v.d. Laan – Rik te Velde (65e min. Elroy v.d. West) – Frank Riks – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano

Wisselspelers: Joran Luijten – Tex van Kalmthout

Scheidsrechter: dhr. D.K.L. de Haas

Amusementswaarde: 9

Toeschouwers: 120

Pupil van de week: Youri Vennik

Foto’s: Bé Eelsing en Harm Jan Pleiter

