Jongerenwerk stichting Welzijn Westerwolde staat in programma Jong&Wilt! stil bij Roze Zaterdag

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Komende zaterdag 16 oktober is het ‘Roze Zaterdag 2021’. Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Westerwolde staat hier in hun programma Jong&Wilt! bij stil door een ‘Roze Top25’ te draaien. Hierbij hebben ze jullie hulp nodig.

Vandaag is het de landelijke Coming Out Day en ook onze gemeente, de gemeente Westerwolde,

heeft daarbij stil gestaan door de ‘Regenboog Vlag’ te hijsen op het gemeentehuis in Wedde. Al in

2018 tekenden diverse partijen het zogenaamde Regenboogconvenant en samen werken ze in dit

convenant om zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie en zichtbaarheid

van LHBTIQ+ inwoners in onze provincie, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Ook is het komende zaterdag 16 oktober ‘Roze Zaterdag 2021’ en willen wij als jongerenwerk van

stichting Welzijn Westerwolde in ons programma Jong&Wilt! daar stil bij staan door een ‘Roze

Top25’ te draaien en daar hebben we jou hulp bij nodig! Deze dag is Leeuwarden namelijk de ‘City of

Love’, een inclusieve stad waar iedereen welkom is! Een dag die de verschillen en overeenkomsten

viert. Een dag met muzikanten, slingers, dansers en dus een feestelijke dag voor iedereen. Een dag

voor geloof, verwondering en ongeloof. Een dag die een positieve impuls geeft aan de

bewustwording en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. En een dag die in bittere ernst

aandacht vraagt voor het geweld tegen de LHBTIQ+ -gemeenschap. En daar staan wij, met een

speciale uitzending van Jong&Wilt!, in samenwerking met de werkgroep LHBTI Veenkoloniën –

Westerwolde , dus ook bij stil.

Maak je eigen top5 uit onze lijst en vertel ons je keuze en ook de reden van je keuze, door te mailen

naar jongerenwerk@welzijnwesterwolde.nl of door dit te sturen naar onze socials . Ook zouden we,

wanneer je wilt, graag je telefoon nummer willen zodat we je eventueel kunnen bellen om je keuze

of het verhaal wat erbij hoort toe te lichten . . . . De nummers waaruit je je Top5 kunt samenstellen

vindt je hieronder op alfabetische volgorde en i.v.m. het verwerken willen we je vragen je keuze

uiterlijk woensdag aan ons kenbaar te maken, alvast bedankt!

01 Abba Dancing queen

02 Beatles All you need is love

03 Bronski Beat Why

04 Cher Believe

05 Culture Club Do you really want to hurt me

06 Cyndi Lauper True colours

07 De Stoempers Joost is anders geaard

08 Di – Rect Devil don’t care

09 Heavy Cross Gossip

10 Helene Fisscher Atemlos durch die nacht

11 Hozier Take me to church

12 Jimmy Somerville You make me feel

13 Katy Perry I kissed a girl

14 Kristine W Feel what you want

15 Lady Gaga Born this way

16 Macklemore Same love

17 Madonna Like a virgin

18 Marianne Rosenberg Ich bin wie du

19 Melissa Etheridge Like the way i do

20 Michael Jackson Heal the world

21 Paul de Leeuw Ik heb je lief

22 Prince I would die for you

23 Queen I want to break free

24 Rag’n bone man Human

25 Right Said Fred I’m too sexy for

26 Robin Schulz, Alle farben ea. Somewhere over the rainbow

27 Scissor Sisters I don’t feel like dancing

28 Shania Twain Man! I feel like a woman

29 Take That ft. Lulu Relight my fire

30 Village People YMCA

Ingezonden