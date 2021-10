Zesde Westerdieplezing: Nick Kieft over Van Stootshorn naar Amerika

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ANDER WEER | SOMS WAT BUIEN

Het is deze week ander weer want er is een noordwestenwind. Daardoor is er vrij veel bewolking en af en toe valt er wat regen. Vandaag is er vooral vanmiddag en vanavond kans op enkele buien, maar veel regen valt er nog niet. Soms is er een beetje zon al dat niet veel zijn. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 14 graden en windkracht 3 tot 4.

Vannacht is er meer kans op regen en het kan dan vrij nat worden met een paar millimeter aan regen, maar morgen is dat front al weg. Er zijn morgen dan ook flinke opklaringen en plaatselijk vallen nog een paar lokale buien. Stiekem zal het toch wel fris zijn, met een matige wind uit noordwest tot noord en een middagtemperatuur rond 12 graden.

Woensdag is het ook fris met maxima rond 12 of 13 graden. Dan is het redelijk wisselvallig met buien en een koude noordwestenwind, maar na woensdag wordt het weer een graad of 15. Het is later in de week overwegend droog met iets meer opklaringen en een westenwind.