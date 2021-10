Blues in Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagavond 23 oktober a.s. organiseert MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 in Veelerveen een akoestische bluesavond m.m.v. het duo Kees Visser & Bert Brouwers.

Kees Visser, vanaf z’n twaalfde jaar muzikaal in de weer en voorgoed verkocht aan de blues toen hij het nummer “Statesboro blues” van Taj Mahal hoorde. Z’n muzikale smaak is in de loop van al die jaren dat hij inmiddels muziek maakt, verbreed naar meerdere stijlen (zoals bluesrock, Rhythm & Blues, Country enz) maar blues blijft zijn eerste liefde. Hij treedt sinds 2018 regelmatig op samen met de fantastische gitarist Bert Brouwers.

Aanvang van het concert is 20:30 uur. Kaarten reserveren via de mail: info@veelerveen.eu of via Jop Hammer, tel.: 0625045014 of Pieter Huttinga tel.: 0657392348

Ingezonden door Pieter Huttinga