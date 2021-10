Drie verdachten van heling en diefstal op heterdaad betrapt

KLAZIENAVEEN – Vorige week heeft de politie drie verdachten van diefstal en heling aangehouden.

Naar aanleiding van een melding “verdachte situatie” aan de Venkel in Klazienaveen afgelopen woensdag 06 oktober , konden er drie personen op heterdaad worden aangehouden voor heling dan/wel diefstal. In het voertuig waar het drietal in zat troffen agenten meerdere goederen aan waar geen goede verklaring voor was. Na onderzoek ter plaatse bleek dat de goederen van diefstal afkomstig waren, waarvan nog geen aangifte was gedaan. Dit omdat het nog niet opgemerkt was door de eigenaren.

Inmiddels is een aantal goederen weer terug bij de eigenaren. Aangezien het onderzoek nog loopt blijven de drie verdachten nog even. Verzoek aan mensen in de omgeving Klazienaveen om contact op te nemen met de politie in geval van weggenomen goederen rond de nacht van 05 op 06 oktober waarvan nog geen aangifte is gedaan.

Bron: Politie Emmen